Hanoï (VNA) - Direction la province de Lang Son, située à quelque 180km au Nord-Est de Hanoi, à la frontière avec la Chine. Enserrée dans un paysage karstique tout à fait unique et peuplée par de nombreuses minorités ethniques, la province abrite également des temples et des pagodes de toute beauté.



Une fois arrivé à Lang Son, il faut absolument visiter le marché de Dông Kinh ou celui de Tân Thanh qui offrent aux visiteurs un spectacle tout à fait inoubliable. Viennent ensuite deux grandes et superbes grottes: Nhi Thanh et Tam Thanh. La pagode Tiên, le vestige de Doàn Thành, et le col de Chi Lang sont également des sites incontournables de la province.



La région montagneuse de Mâu Son offre des paysages naturels de toute beauté. Située à 1541m d’altitude, le climat est frais et aéré en été et froid en hiver.



Situé dans le district de Cao Lôc, le temple des Déesses-Mères de Dông Dang est un haut lieu de pèlerinage. Chaque année, le 10e jour du premier mois lunaire, il accueille les habitants locaux qui y célèbrent l’arrivée du printemps.



Nhu Thi Dat, originaire de la province de Thai Binh, qui a souvent assisté à cette fête, indique: «Lang Son regorge de temples, de pagodes et de paysages pittoresques. J’ai beaucoup aimé la visite des temples de Công Dông Bac Lê, de Châu Bat, de Châu Luc, des Déesses-Mères de Dông Dang, de Ky Cùng et la pagode Tam Thanh.»



Le culte des déesses mères est très présent à Lang Son.



Le temple Bac Lê, situé dans la commune de Tân Thành, est dédié au culte de la Déesse-Mère des Montagnes et des Forêts, l’une des saintes mères vénérées dans la croyance des Déesses-Mères des trois mondes: le monde céleste, le monde de l’eau et le monde des montagnes et des forêts.



La fête traditionnelle du temple de Bac Lê a lieu chaque année le 20e jour du 9e mois lunaire.