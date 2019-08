Lang Son (VNA) - Située dans le Nord-Est du Vietnam, la province de Lang Son où cohabitent plusieurs ethnies, possède de nombreux potentiels pour y développer le tourisme.

Le village de Quynh Son, du district de Bac Son. Photo: VNJourney

Avec ses sites historiques, ses beaux paysages et une grande diversité culturelle, la province mise depuis quelques années sur le développement du tourisme communautaire.

Quynh Son, du district de Bac Son et Huu Liên, du district de Huu Lung, sont les deux premiers villages à avoir été choisis par la province de Lang Son pour développer le tourisme communautaire.

Force est de constater qu’après près de 9 ans de mise en œuvre de ce modèle touristique et avec l’arrivée des touristes, le niveau de vie des habitants s’est grandement amélioré, comme le constate Duong Công Chài, du village de Quynh Son.

«Ma famille est l’une des 5 premières familles du village à s’être lancée dans le tourisme communautaire. Ce modèle nous assure un revenu stable et a créé des emplois pour les jeunes du village», a-t-il souligné.

À Quynh Son, les «homestay» (hébergement chez l’habitant) ont beaucoup de succès. Le village compte actuellement huit homestay. C’est une offre destinée aux visiteurs désirant découvrir la vie quotidienne des habitants. insi, durant leur séjour, les visiteurs ont l’occasion de manger et de vivre avec la famille du maître de maison.

Quynh Son a mis en œuvre depuis quelques années des mesures visant à préserver les maisons sur pilotis et les outils de travail traditionnels de l’ethnie Tày pour les présenter aux touristes. Le village accueille chaque année quelques 10 000 visiteurs.

«Nous sommes ici depuis deux jours. Les paysages sont majestueux et les habitants très accueillants et très chaleureux. Aujourd’hui, nous avons fait le tour du village à vélo. C’est vraiment magnifique !», a fait savoir Cheung Fe Lix, un touriste hongkongais.

Photo: Van Hoa & Du Lich

Au cours de ces dernières années, la province de Lang Son a mis en place un certain nombre de mesures pour développer le marché touristique et diversifier ses produits tels que l’écotourisme et le tourisme culturel. La priorité est accordée au renforcement de la connexion régionale, à la modernisation des infrastructures, ainsi qu’à la promotion du label touristique de Lang Son et de ses produits originaux.

«Après Quynh Son et Huu Liên, nous continuerons à développer à titre expérimental le tourisme communautaire dans le village Vu Lang, du district de Bac Son. Dans les temps à venir, nous organiserons des ateliers de formation sur ce modèle touristique à destination des habitants», a expliqué Trân Thi Bich Hanh, directrice du Centre de promotion touristique de Lang Son.

Le développement du tourisme communautaire apporte des suppléments de revenus aux habitants, contribuant à la préservation de l’identité culturelle. Lang Son envisage de faire du tourisme un secteur économique phare de la province. – VOV/VNA