Hanoi (VNA) – La vice-présidente du Comité populaire de la province de Lang Son (Nord), Doan Thu Ha, a reçu le 27 octobre le secrétariat de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam présidée par son secrétaire Nikai Nobuyasu.



Lors de la réunion, Doan Thu Ha a donné un aperçu de la situation géographique de la province, de ses atouts potentiels et de son développement socio-économique.



La province de Lang Son est considérée comme une porte d'entrée importante reliant le Vietnam et la région de l'ASEAN à la Chine. La province dispose de nombreux potentiels et avantages pour développer l'économie frontalière, l'économie frontalière, la logistique et les services à haute valeur ajoutée.



En outre, Lang Son a également un potentiel dans le développement de l'agriculture et de la foresterie. Ces derniers temps, la province s'est concentrée sur la construction et le développement d'un certain nombre de zones pour la culture de matériaux tels que le pin, l'anis et certains fruits de spécialité locaux.



Elle a affirmé que Lang Son déroule le tapis rouge aux entreprises et investisseurs japonais dans sa localité, souhaitant que l’Ambassade du Japon et l’Agence de coopération internationale du Japon continuent de soutenir pour la coopération entre Lang Son et les localités, organisations et entreprises japonaises.



M. Nikai Nobuyasu, pour sa part, a hautement apprécié le développement socio-économique de la province de Lang Son, notamment le développement de l'économie frontalière ainsi que l'accent mis sur l'investissement dans la construction d'infrastructures et le développement de la production agro-sylvicole.



Il a déclaré que la visite du secrétariat de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam à Lang Son visait à connecter, promouvoir la coopération entre la préfecture de Wakayama et la province de Lang Son et étudier les opportunités de coopération dans la transformation des fruits et des produits agricoles destinés à l'exportation dans la province de Lang Son.



2023 sera l’année célébrant des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, a-t-il souligné, ajoutant que le secrétariat de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam souhaite d’organiser des visites des délégations d’entreprises à Lang Son pour établir des relations de coopération et d’échanges d’amitié entre Lang Son et Wakayama. - VNA

source