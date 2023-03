Lang Son, 28 mars (VNA) - La province montagneuse de Lang Son (Nord) travaille à l'achèvement d'un rapport sur l'ajout d'attractions touristiques aux quatre itinéraires touristiques prévus pour sa zone de géoparc avant le 30 mars, a entendu une séance de travail le 27 mars.

Photo : VNA

La session s'est déroulée entre les autorités de Lang Son et une délégation de consultants pour développer le géoparc en un géoparc mondial, dirigée par Guy Martini, président du Conseil mondial des géoparcs de l'UNESCO.Présidant la réunion, le vice-président permanent du Comité populaire provincial Duong Xuan Huyen a pris en compte les recommandations des experts. Il a chargé les localités concernées de se coordonner avec le conseil de gestion du géoparc pour compléter le rapport.Du 11 au 15 mars, la délégation a examiné l'état actuel du patrimoine géologique, de la biodiversité, du patrimoine culturel et des produits touristiques de la ville de Lang Son et des six districts de Loc Binh, Huu Lung, Chi Lang, Binh Gia, Van Quan et Cao Loc. Pour répondre aux critères de l'UNESCO, les experts ont souligné qu'il doit y avoir trois à quatre itinéraires servant des visites panoramiques du géoparc aux visiteurs.Ils ont ensuite sélectionné un certain nombre de sites potentiels dans les quartiers et la ville pour construire quatre itinéraires touristiques comprenant 41 attractions. Pour ces itinéraires, ils ont suggéré un aménagement précoce des aires de stationnement associées et la construction de centres d'information dans les localités.Créé en 2021, le géoparc de Lang Son englobe les cinq districts de Bac Son, Binh Gia, Chi Lang, Huu Lung et Van Quan. Sa superficie totale est de plus de 3.800 km² avec une population de 375.656 habitants, représentant environ 46,3 % de la superficie de la province et 48,1 % de sa population.Les archéologues ont découvert des restes d'Homo Sapiens, les premiers humains modernes, issus de leurs premiers prédécesseurs hominidés il y a 470.000 ans, et Hoiosapiens, il y a 30.000 ans, et d'autres signes des premiers humains dans le parc, prouvant que le géoparc de Lang Son est l'un des berceaux des anciens vietnamiens.- VNA