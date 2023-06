Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le professeur Thomas J. Vallely, directeur du Programme Vietnam, de l’Harvard Kennedy School (États-Unis) a salué le 24 juin la mémoire de l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan qui s’est éteint le 21 juin des suites de maladie.

Le professeur Thomas J. Vallely. Photo: VNA

L’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan était un intellectuel public important, un technocrate aux opinions et idées politiques et un économiste qui avait apporté une contribution significative à la construction et au développement du Vietnam, en particulier dans le processus d’ouverture, amenant le pays dans une intégration profonde avec le monde, a-t-il dit à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le professeur a rappelé que l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan, ainsi que de nombreux autres dirigeants vietnamiens, comme Phan Van Khai et d’autres, étaient à l’avant-garde de la normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam qui a eu lieu de la fin des années 1990 au début des années 2000.Il a déclaré qu’à l’époque, il travaillait à l’Institut de Harvard pour le développement international et participait à des consultations informelles entre les États-Unis, le gouvernement et le Parti communiste du Vietnam sur le processus de réforme du pays."Vu Khoan, alors comme aujourd’hui, était un intellectuel public assez dynamique sur la voie à suivre", a-t-il déclaré, ajoutant que Vu Khoan était très actif, en particulier dans le domaine du commerce après la déréglementation de l’agriculture par le Vietnam.Le professeur a noté que Vu Khoan était une figure centrale de l’accord commercial bilatéral qui est finalement devenu une réalité juste avant l’arrivée du président Bill Clinton au Vietnam en 2000.Interrogé sur son impression sur l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan, le professeur Vallely a déclaré: "Il avait des opinions. Il tenait fermement son point de vue. C’était un économiste à deux mains. Vu Khoan, d’une part, avait une seule idée, savait dans quelle direction il pensait. Le Vietnam devrait partir et il avait une bonne boussole pour les mécanismes politiques et économiques."Le professeur a partagé cela avec Vu Khoan, ils n’étaient pas des amis proches, mais ils se connaissaient et il voulait exprimer les condoléances de la communauté de Harvard et de la communauté Fullbright à la famille de Vu Khoan pour son récent décès. – VNA