Hanoi (VNA) - L'ancien chef comptable de l’Advanced International Joint Stock Company (AIC Group), Dô Van Son, recherché pour son rôle dans une grosse affaire de passation des marchés du matériel médical, s’est rendu à la police.

Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Tô An Xô, a déclaré lors d’une conférence de presse du gouvernement, mardi 4 juillet à Hanoi, que l’agence de police d’enquête du ministère a reçu la remise de l’homme de 46 ans qui demandait à se repentir.L’agence a mené d’autres procédures pour clarifier certains détails de l’affaire, a déclaré le général de division Tô An Xô. Le ministère de la Sécurité publique appelle également les autres personnes en fuite à se rendre afin de bénéficiér d’une mesure de grâce.Les personnes en fuite doivent contacter l’agence ou les organes de représentation du Vietnam dans les pays d’accueil pour recevoir des conseils et de l’aide pour se rendre via les numéros de téléphone 069 2321654 ou 091 677 7767.En janvier, le Tribunal populaire de Hanoi a condamné 36 accusés pour des violations liées aux marchés publics d’équipement pour un projet de l’hôpital général de Dông Nai.

Dô Van Son, ancien chef comptable de l’Advanced International Joint Stock Company (AIC Group). Photo : chinhphu.vn

Parmi les accusés, Nguyên Thi Thanh Nhàn, 54 ans, ancienne présidente et directrice générale du groupe AIC, a été condamnée par contumace à 30 ans d’emprisonnement pour «violation de la réglementation sur la passation des marchés publics, causant de graves conséquences» et «corruption active».Selon l’acte d’accusation, au début de 2013, lorsque le Comité populaire provincial a autorisé l’hôpital général de Dông Nai à embaucher un consultant pour ajuster la liste des équipements médicaux spécialisés, Nguyên Thi Thanh Nhàn a ordonné à de nombreux subordonnés de s’entendre avec des investisseurs, des unités de conseil et des entreprises pour s’assurer que le groupe AIC remporte l’appel d’offres.En conséquence, le groupe AIC a remporté 16 lots d’équipements médicaux et de construction et d’installation du projet pour un montant total de plus de 665,7 milliards de dôngs (28,07 millions de dollars), réalisant illégalement plus de 148 milliards de dôngs de bénéfices et causant de graves dégâts aux biens de l’Etat.L’acte d’accusation a déterminé que pour gagner des lots d’équipements médicaux au projet de l’hôpital général de Dông Nai, Nguyên Thi Thanh Nhàn a dépensé plus de 43 milliards de dôngs en versant des pots-de-vin. – VNA