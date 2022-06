Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’initiative AMD (Securing the food systems of Asian MegaDeltas for climate and livelihood resilience) a été lancée le 28 juin dans la ville de Can Tho par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et ses partenaires vietnamiens et cambodgiens.

L'initiative AMD vise à supprimer les obstacles systémiques aux niveaux communautaire, national et régional afin de faciliter la mise à l'échelle des technologies et pratiques existantes/émergentes pour orienter les systèmes alimentaires vers une plus grande résilience climatique.

L’initiative AMD sera mise en œuvre dans les mégadeltas de Ganges-Brahmaputra (situé au Bangladesh et en Inde), d'Irrawaddy (au Myanmar) et du Mékong (au Vietnam et au Cambodge).-VNA