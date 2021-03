Le traitement des patients atteints de tuberculose. Photo: VNA Le traitement des patients atteints de tuberculose. Photo: VNA

Hanoï, 23 mars (VNA) - Une campagne de donation par SMS pour soutenir les patients atteints de tuberculose a été lancée le 22 mars.

L'Hôpital national des maladies pulmonaires, le Programme national de lutte contre la tuberculose, la Fondation de soutien aux patients de lutte contre la tuberculose et le portail d'information humanitaire national 1400 ont conjointement lancé la campagne dans le but de collecter des fonds pour aider les patients tuberculeux à surmonter la maladie et à réduire les risques d'infection dans la communauté.

La campagne se déroule du 22 mars à 0h00 au 21 mai à 24h. Les supporters peuvent rejoindre le programme en envoyant par SMS "TB" au 1402. Chaque SMS contribuera au moins 20.000 dôngs (0,86 dollar) au fonds.

La mise fin à la tuberculose au Vietnam permettra de sauver 11 000 vies chaque année et atténuer l'inquiétude de l'infection pour des centaines de milliers de personnes.

À l'heure actuelle, plus de 20 000 patients atteints de tuberculose au Vietnam n'ont pas encore de carte d'assurance maladie. Pour les titulaires de cette carte issus de ménages pauvres ou quasi pauvres, les frais de traitement sont également un poids lourd.

Fin décembre 2020, la Fondation de soutien aux patients de lutte contre la tuberculose a pris en charge 2 560 patients, pour un montant total de plus de 5,7 milliards de dôngs (247 100 dollars). –VNA