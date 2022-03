La cérémonie de lancement d’une "Application numérique pour le Forum sur les crevettes du Vietnam". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Direction de la pêche du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Centre de coopération internationale pour l'aquaculture et la pêche durable, la Société de la pêche du Vietnam, a organisé le 25 mars une cérémonie de lancement d’une "Application numérique pour le Forum sur les crevettes du Vietnam".

Le Forum sur les crevettes du Vietnam est une initiative du Centre de coopération internationale pour l’aquaculture et la pêche durables (ICAFIS), dans le cadre du projet de "Développement d'une chaîne de valeur de production de crevettes durable et équitable au Vietnam - SusV" et du projet de "Renforcement de l'égalité des sexes dans la chaîne de valeur des crevettes et l'investissement dans l’agriculture en Asie du Sud-Est - Graisea", - un projet financé par l'Union européenne, l'ambassade de Suède et OXFAM.

Le Forum sur les crevettes du Vietnam un événement annuel, organisé depuis 2016 par la Direction de la pêche, l’ICAFIS, l’OXFAM, le Fonds mondial pour la nature au Vietnam, pour partager, discuter et proposer des solutions en matière de développement durable du secteur des crevettes.

Photo d'illustration : VNA

Outre les forums directs, les forums en ligne via Facebook, Zalo… sont également établis pour partager et discuter des informations sur les prix quotidiens des crevettes, les marchés des crevettes et les techniques d'élevage de crevettes, les nouvelles politiques... Cependant, ces plateformes sont difficiles à consulter les anciennes données, limitées en termes de nombre de membres…

Afin que le forum fonctionne plus efficacement et réponde aux besoins des participants de l'industrie des crevettes, les unités se sont coordonnées pour créer une application sur les smartphones.

Les crevettes sont l'un des quatre principaux produits aquatiques d'exportation du Vietnam, représentant environ 45 % de la valeur des exportations. Les crevettes du Vietnam sont exportés vers plus de 160 pays à travers le monde, créant des emplois et des revenus directs pour environ 1,35 million de travailleurs. La croissance annuelle de ce secteur est de 6,82%/an.

La superficie d'élevage de crevettes d'eau saumâtre en 2021 est estimée à 740.000 ha, dont les crevettes tigrées noires représentent 630.000 ha, les crevettes à pattes blanches, 110.000 ha. - VNA