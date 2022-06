Cérémonie de lancement du projet de renforcement de la capacité d'alerte précoce et de gestion des risques pour le secteur financier du Vietnam. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Un projet visant à améliorer la capacité d'alerte précoce et de gestion des risques pour le secteur financier vietnamien a été lancé lors d'une cérémonie tenue par la Commission nationale de surveillance financière (CNSF) et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) au Vietnam le 15 juin dans la province de Quang Ninh (Nord).

Il s'agit d'un projet d'aide publique au développement non remboursable financé par le gouvernement de la République de Corée par l'intermédiaire de KOICA au Vietnam.

Les bénéficiaires directs sont les agences de gestion et de supervision financières du Vietnam, le ministère des Finances, la Banque d'État du Vietnam et le ministère du Plan et de l'Investissement.

Le projet de cinq ans (2021-2025) vise à détecter précocement les risques et à disposer d'un plan pour répondre aux incertitudes dans le secteur financier du Vietnam, contribuant ainsi à assurer la stabilité de cette zone et à soutenir les objectifs de développement du Vietnam jusqu'en 2030.

Dans son discours d'ouverture, le vice-président de la CNSF, Vu Nhu Thang, a déclaré que le projet soutiendrait la Commission dans le développement d'un système commun d'alerte précoce pour le marché financier vietnamien.

Ce projet contribuera également à renforcer la coopération et l'amitié entre le Vietnam et la République de Corée en général, et entre la CNSF et KOICA et la Commission des services financiers de la République de Corée en particulier.

Le directeur national de KOICA au Vietnam, Cho Han Deog, a déclaré que le but du projet était d'améliorer la capacité de surveillance du marché financier de la CNSF.

Il a suggéré que la CNSF coopère activement, soutienne et accorde une attention particulière à la mise en œuvre efficace du projet.-VNA