Photo d'illustration: Vietnam+

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un programme de collecte et de recyclage des cartons de boissons usagés sera mis à l'essai à Ho Chi Minh-Ville entre août 2022 et mars 2023.

Concrètement, le programme vise à collecter et à recycler complètement 3.000 tonnes de cartons à boissons, en les transformant en produits utiles.

Évoluant à partir du modèle de collecte des cartons par le biais de collecteurs de déchets informels, lancé en 2010 par la société suédoise de solutions de transformation et d'emballage des aliments Tetra Pak, le programme pilote sera mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre l'Organisation pour le recyclage des emballages du Vietnam (PRO Vietnam), Tetra Pak et l'organisation Circular Action.

Ce programme pilote permet de sensibiliser et d'inciter les collecteurs de déchets, qui sont activement impliqués dans la communauté, à collecter les cartons à la source. La vente de cartons usagés aux recycleurs améliorera également la valeur commerciale de ce type de déchets. Pendant ce temps, les collecteurs recevront également une incitation financière basée sur le volume de cartons qu'ils collectent.

À travers ce modèle, le programme espère construire un écosystème de collecte et de recyclage des cartons dès la première étape de la chaîne de collecte, - les collecteurs de déchets, contribuant ainsi à améliorer le taux de collecte et de recyclage et à réduire le nombre de cartons rejetés dans l'environnement, vers une économie circulaire. En outre, le programme améliore également les moyens de subsistance des collecteurs participants.

Trois unités de collecte que sont Lagom Vietnam, Tien Thanh Paper et VECA, ont confirmé leur participation au programme. Ces entreprises achèteront des cartons à boissons usagés chez les collecteurs de déchets et les revendront à l'usine de papier Dong Tien dans la province de Binh Duong.

Ici, les cartons à boissons usagés seront recyclés en produits de valeur tels que le papier d'emballage industriel, l'éco-toiture et les feuilles éco-plates. Le projet vise à approcher et à engager davantage d'unité de collecte pour augmenter ainsi la couverture du programme et le volume de cartons collectés. -VNA