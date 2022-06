Tran Doan Tien, rédacteur en chef du Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam, chef adjoint permanent du Comité d'organisation du concours. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le concours d'étude sur l'histoire des relations particulières Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2022 a été lancé lundi 13 juin à l'Académie diplomatique du Vietnam par la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Cet évènement a vu la présence de Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du PCV; du général de division Trinh Van Quyet, membre du Comité central du Parti, vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, chef adjoint du Comité de pilotage du concours; Le Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti, vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du PCV, chef adjoint du Comité de pilotage, chef du Comité d'organisation du concours et de l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang.

Le concours contribuera à la réussite de "l'Année de l'amitié Vietnam - Laos 2022", à la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962), des 45 ans de la conclusion du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet 1977).

Dans son discours d'ouverture, Le Hai Binh a souligné: "Il s'agit d'un évènement politique d'une grande importance dans les activités marquant l'Année de l'amitié Vietnam - Laos 2022. Le concours contribue à éduquer chaque peuple, en particulier la jeune génération des deux pays, à la tradition révolutionnaire, de faire comprendre plus profondément l'amitié et la solidarité particulières entre le Vietnam et le Laos dans la lutte pour la libération nationale et la construction socialiste dans chaque pays".

Le concours vise également à informer la population et la communauté vietnamienne d'outre-mer, les amis internationaux, sur la signification historique et l'importance de l'amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de propagande et d’éducation du PCV (5e, à gauche) lors de l'événement. Photo: CPV



Le concours porte sur les thèmes suivants : les relations particulières entre le Vietnam et le Laos à travers les périodes historiques, en se concentrant sur la période de 1962 à aujourd'hui ; les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens et lao à travers les périodes ; les individus exemplaires qui ont apporté d'importantes contributions au développement de la coopération bilatérale; les réalisations de la coopération dans tous les domaines obtenues par les deux pays dans leur processus de renouveau et de développement et dans la période actuelle; les cadres de la coopération bilatérale entre deux Partis, deux États, deux gouvernements ainsi qu’entre les localités des deux pays; la beauté de la nature, du pays et des gens; les traditions culturelles et historiques; les réalisations socio-économiques du Laos...

Ce concours est organisé sous forme d'un quiz hebdomadaire en ligne sur le Journal électronique du Parti communiste du Vietnam, le réseau social VCNet et les agences de presse, pour une durée de 12 semaines (du 13 juin 2022 au 5 septembre 2022).

Tous les citoyens vietnamiens et étrangers âgés d'au moins 14 ans ont le droit de participer, indépendamment de leur nationalité, origine ethnique, profession ou religion.



Chaque semaine de concours comptera 8 prix, dont un premier prix de 3 millions de dongs; 2 deuxièmes prix, de 2 millions chacun; 5 troisièmes prix, d'un million chacun. En plus des prix en espèces, le comité d'organisation remettra des certificats aux gagnants de chaque semaine lors de la cérémonie de clôture du concours, qui devrait se tenir en septembre 2022.



Le comité d'organisation devrait également récompenser les collectifs et les individus ayant d'excellentes réalisations dans l'organisation du concours et les localités et unités ayant le plus grand nombre de candidats et de gagnants. -CPV/VNA