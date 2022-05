Le Président Ho Chi Minh (droite) et Kaysone Phomvihane - chef de la délégation du Parti lao et du Front patriotique en visite au Vietnam en 1966. Photo : Archives

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Laos, en collaboration avec celle d'amitié Laos-Vietnam, l'ambassade du Laos au Vietnam et le magazine Vietnam Times, a lancé lundi matin à Hanoï un concours intitulé "Des objets racontent des histoires".

L'événement s'inscrit dans le cadre des activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (5 septembre 1962) et l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Selon le général de division Nguyen Tien Long, vice-président du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Laos, ce concours contribuera à transmettre les nobles valeurs de la solidarité spéciale Vietnam-Laos à toutes les couches de la population, notamment aux jeunes générations.

Ce concours vise à collecter des souvenirs et des artefacts simples, petits et anciens, mais contenant des valeurs spirituelles inestimables sur les sentiments et l'histoire des relations entre les deux peuples, a déclaré Chanthaphone Khammanichanh, ambassadeur adjoint du Laos au Vietnam.

Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. Photo: thoidai.com.vn



Il s'agit d'une bonne occasion pour les gens, dont les cadres, les anciens combattants, les écrivains, les artistes et les étudiants des deux pays, de raconter des souvenirs et des histoires mémorables sur l'amitié Vietnam - Laos, a ajouté Phan Anh Son, vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.

Les candidats peuvent choisir l'une des trois formes : articles, clips vidéo ou audios, et envoyer leurs œuvres au siège du magazine Vietnam Times, 61 rue Ba Trieu, de l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï, ou à l'adresse e-mail des organisateurs (toasoan@thoidai.com.vn), et ce d'ici le 31 août 2022. -VNA