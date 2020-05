Une oeuvre primée lors du concours de photos artistiques lancé en 2019. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - «Hanoï: confiance et espérance» est le thème d’un concours et d’une exposition de photos artistiques lancés par l'Association des photographes d'art de Hanoï, à l’occasion du 1010e anniversaire de Thang Long – Hanoï (10 octobre 1010 – 10 octobre 2020).



Ce concours est ouvert à tous les citoyens vietnamiens vivant à Hanoï, et qui ont des photos prises dans la ville après 2010. Chaque candidat pourra soumettre au maximum 8 photos.

Les œuvres doivent refléter des réalisations socioéconomiques, culturelles, éducatives, scientifiques et techniques récentes, le renforcement des échanges et de l'intégration internationale, la beauté de la vie culturelle et spirituelle des habitants de la capitale.

De plus, le comité d’organisation encourage également des œuvres inspirées des efforts et succès du Vietnam et de Hanoï dans la lutte contre le COVID-19.

Les inscriptions peuvent être envoyées au comité d'organisation d'ici le 20 août à l’adresse : http://www.anhnghethuathanoi.com

Les œuvres primées seront dévoilées le 25 septembre à Hanoï. - CPV/VNA