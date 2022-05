Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (à gauche), vient de terminer sa visite officielle au Laos, sur l'invitation de son homologue lao, Saysomphone Phomvihane.

Vientiane (VNA) - Dans le but de marquer les anniversaires importants des relations entre le Vietnam et le Laos en 2022, la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) a lancé un concours d'écriture sur les relations avec le Vietnam.

Lors de la conférence organisée pour lancer le concours, le Dr Khamphan Pheuyavong, chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL, a exprimé sa conviction que les œuvres littéraires soumises à ce concours contribueront de manière significative au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Les œuvres candidates, sous forme de longues histoires (romans modernes), de nouvelles, d’autographes et de poèmes, doivent mettre en valeur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam pendant la période de libération nationale ainsi que la période de défense et de développement nationaux, outre le soutien constant du Vietnam au Laos.

Selon le comité d'organisation, un auteur peut soumettre plusieurs œuvres au concours. La date limite d’envoi des œuvres est fixée au 16 août. Les résultats officiels seront annoncés le 1er septembre 2022. -VNA