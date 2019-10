La cérémonie de lancement du concours de design du monument symbolique de Hai Duong. Photo: http://www.baohaiduong.vn



Hai Duong (VNA) - La province de Hai Duong, dans le delta du fleuve Rouge, a lancé le 9 octobre un concours de design du monument symbolique de cette localité, afin de promouvoir l’image locale.

Le monument fera une hauteur de 25 à 50 mètres et reflétera les principales caractéristiques historiques et culturelles de cette province qui est riche de potentialités pour le développement économique et se transforme en une localité industrielle moderne.

D’autres exigences pour les candidats incluent la faisabilité de la construction et l'harmonie parfaite avec le paysage.

Les travaux seront réalisés à l'intersection de la voie d’accès à l'autoroute Hanoï - Hai Phong avec la route nationale 38B.

Chaque concepteur ou groupe de concepteurs peut envoyer un maximum de trois concepts originaux, selon le comité d’organisation.

Les organisateurs recevront les œuvres candidates du 15 au 30 novembre et annonceront les résultats au début 2020. Le gagnant recevra une prime de 300 millions de dôngs (12.900 dollars).

Hai Duong, anciennement appelée "Thành Dông" - c'est-à-dire la ville située à l'est de la citadelle royale de Thang Long - est connue pour sa riche culture, à la fois matérielle et immatérielle, typique du delta du fleuve Rouge. La province est le berceau du chèo (chant populaire), du ca tru (chant des courtisanes), du chau van et des marionnettes sur l'eau.

Selon le Comité populaire provincial, entre janvier et septembre, les recettes budgétaires locales ont atteint plus de 14.200 milliards de dôngs (617 millions de dollars), +22% sur un an et 95,8% du plan fixé. –VNA