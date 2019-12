La cérémonie d'ouverture du "Vendredi en ligne 2019". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La plus grande journée de shopping en ligne, le " Vendredi en ligne 2019" (Online Friday) et la Semaine expérimental d’e-commerce et de technologies ont débuté jeudi soir 5 décembre dans le jardin des fleurs Ly Thai Tô, au cœur de la capitale Hanoï.

Le "Vietnam Online Friday 2019" rassemble des sites de l’e-commerce tels que Shopee, Tiki, Sendo, Voso, Sanhangre, et de nombreux autres avec des milliers de marques, d’entreprises manufacturières et de distributeurs. Il présente aux consommateurs plus de 50.000 articles avec des rabais exclusifs allant jusqu'à 70%, y compris sur les biens de base pour le Têt, appareils ménagers, produits électroniques, cosmétiques et ceux de la mode, billets d’avion, livres et papeterie...



À partir du 29 novembre, dans le monde réel cette fois, les consommateurs peuvent également se rendre dans les rues piétonnes de Hoàn Kiêm à Hanoï, de Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville et sur le pont du Dragon à Dà Nang pour découvrir, via des activités telles que la numérisation QR, la chasse aux bons de réduction ou le programme de commerce en ligne au Vietnam...



Online Friday a été organisé pour la première fois en 2014 sous la direction du ministère de l'Industrie et du Commerce. Depuis lors, le revenu total des entreprises participantes n'a cessé d'augmenter, signe clair de l'accroissement des achats en ligne effectués par les consommateurs vietnamiens. Selon cette enquête, la fréquence des achats dans les magasins traditionnels est en baisse alors que la croissance du volume des achats en ligne a déjà atteint un niveau trois fois supérieur. Il continuera à augmenter dans les années à venir.



Plus précisément, Online Friday 2018 avait attiré 2,8 millions de visites et attiré 1,8 million de commandes pour une valeur totale des échanges, au cours de la journée, de plus de 2.000 milliards de dôngs. Selon le comité d’organisation, le chiffre d'affaires d’Online Friday 2019 devrait atteindre environ 2.500 milliards de dôngs.

Toujours selon l'annonce du comité d'organisation, 2019 sera également l'année de lancement des activités régulières du ministère de l'Industrie et du Commerce à l'échelle nationale, visant à attirer clients et consommateurs vers les programmes "EVERY FRIDAY" prévus chaque vendredi à partir du 6 décembre 2019, sur le site web www.onlinefriday.vn et sur l'application Online Friday (disponible iOS et Android). -VNA