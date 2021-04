Vue du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Construction en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) a organisé un séminaire de lancement du projet «Renforcement des institutions et compétences pour le développement urbain au Vietnam" le 13 avril à Hanoï.

L'événement a été marqué par la signature d'une coopération entre de nombreuses unités concernées pour s'orienter vers le partage et le consensus sur la mise en œuvre des objectifs généraux de développement du système urbain. Le projet vise à renforcer les capacités techniques et institutionnelles des autorités aux niveaux tant national que local pour promouvoir un développement urbain durable.

Via le SECO, le gouvernement suisse a accordé une aide non remboursable à ce projet, qui sera déployé sur une période de 5 ans, de 2020 à 2025, avec un budget total de 4,25 millions de francs suisses (CHF) dont 3,8 millions gérés par ONU-Habitat et le reste directement par le SECO.

A côté de l’Agence du développement urbain, de l’académie des managers de la construction et des villes, et le Département de la gestion de la planification relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, trois villes seront choisies dans la mise à titre expérimental de ce projet.

M. Marcel Reymond, représentant de l'ambassade de Suisse au Vietnam, a estimé que le projet apporterait de grands avantages sur la vie socio-économie et l'environnement, favoriserait les villes dans leur transformation en modèles de développement durable, apportant de grands avantages à leurs populations.

Le Vietnam est l'un des pays connaissant une des urbanisations les plus rapides d'Asie du Sud-Est. Le taux de la population vivant en zone urbaine est passée de 19% en 1986 à 34,4% en 2019. Au cours de trois décennies, le nombre de centres urbains au Vietnam est passé de 480 à 830. Et en moyenne, plus de 10 nouveaux centres urbains se forment chaque année. -VNA