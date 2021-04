Lors du lancement du projet "Carte du tourisme culinaire au Vietnam". Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 1er avril, à Ho Chi Minh-Ville, l’Association des restaurants du Vietnam (RAV), en coopération avec l’Association mondiale du voyage alimentaire (World Food Travel Association- WFTA) et des partenaires nationaux et internationaux a lancé le projet "Carte du tourisme culinaire au Vietnam".

Sous le parrainage de l’Association Cuisine Culture du Vietnam (VCCA), il s’agit du projet qui démarre le programme de développement du tourisme alimentaire au Vietnam de la RAV et la WFTA.

Selon le vice-président de la VCCA, Le Tan, la carte du tourisme culinaire au Vietnam est un projet communautaire visant à former un système de destinations, à diffuser les valeurs culturelles culinaires locale à travers un réseau d'experts, d'organisations et des individus partageant des photos, des vidéos d'expériences culinaires au Vietnam sur des plateformes de réseaux sociaux. C'est la première carte du tourisme culinaire du Vietnam développée par la communauté, le réseau d'artisans, d'experts culinaires ...

Toutes les photos et vidéos seront synthétisées et affichées sur la «Carte du tourisme gastronomique au Vietnam» par régions et provinces, afin que les visiteurs puissent interagir et regarder des spécialités, contribuant ainsi à diffuser les valeurs culturelles, la cuisine vietnamienne aux niveaux national et international, façonner les tendances du tourisme culinaire dans la communauté, bâtir et positionner la marque nationale dans le tourisme et la culture basée sur les valeurs uniques du patrimoine et de la cuisine.

La "Carte du tourisme alimentaire au Vietnam" devrait également soutenir les entreprises des écosystèmes touristiques et culinaires touchés par la pandémie de COVID-19.

Selon le plan, pour la première phase (du 1er au 20 avril), le projet se développera avec des activités telles que le lancement de la "Carte du tourisme culinaire du Vietnam" à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme gastronomique (18 avril), de diverses activités du village technologique du tourisme culinaire dans le cadre du Techfest 2021. Ensuite, pour la 2e phase (du 20 avril à la fin de 2021), il y aura des activités d'expansion de la carte qui seront combinées avec les activités du programme Gastro Travel - développement du tourisme culinaire au Vietnam 2021 organisé par la RAV et des partenaires stratégiques vietnamiens et étrangers, afin de sensibiliser, promouvoir le développement du tourisme culinaire vietnamien.-VNA