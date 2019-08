Lancement du programme « Hirondelle bleue » 2019 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VOH



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’édition 2019 du programme « Hirondelle bleue », qui vise à chercher et à honorer des initiatives d'affaires pour le développement durable, a été lancée le 6 août à Ho Chi Minh-Ville.

Placé sous les auspices de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), de l’Union des associations des sciences et des technologies du Vietnam (VUSTA), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Centre de promotion des initiatives sociales (CSIP), le programme « Hirondelle bleue » 2019 se déroulera jusqu’à octobre avec de nombreuses activités organisées dans plusieurs localités dans l’ensemble du pays.

Les organisations, entreprises et individus participants auront de chances de recevoir les prix « Hirondelle d’or », « Hirondelle d’agent », « Hirondelle de bronze », accompagnés des primes d’un montant respectivement de 100 millions, de 50 millions et de 30 millions de dongs. Ils pourraient également accéder à des sources financières étrangères allant à 300.000 dollars pour chaque initiative.

Le programme accorde la priorité à des initiatives liées au développement de l’agriculture durable, du tourisme durable, à la résilience au changement climatique, à la promotion de l’égalité des sexes et de l’automatisation des femmes.

Les initiatives candidats seront divisées en deux groupes dont le premier vise à régler des défis pour la société et l’environnement tandis que le deuxième à édifier un écosystème en faveur des modèles d'affaires favorisant au développement de la communauté.

La soirée gala de l’édition 2019 du programme « Hirondelle bleue » sera organisée à la fin d’octobre. -VNA