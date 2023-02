La cérémonie de signature entre WLP et les partenaires vietnamiens. Photo: VNA La cérémonie de signature entre WLP et les partenaires vietnamiens. Photo: VNA



La réunion a été co-organisée par le programme WLP, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade des Émirats arabes unis au Vietnam, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-EAU.



Hanoï (VNA) - Une conférence sur le passeport logistique mondial (WLP) et la promotion de la coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) dans le domaine de la logistique s'est tenue ce jeudi à Hanoï.

La réunion a été co-organisée par le programme WLP, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade des Émirats arabes unis au Vietnam, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-EAU.

WLP, une initiative mondiale dirigée par Dubaï pour faciliter le flux du commerce mondial, a ajouté le Vietnam à sa liste des centres commerciaux et logistiques de la région (appelés Hub). Ainsi, WLP accueille cinq entreprises vietnamiennes dans la liste des partenaires et espère que ce nombre augmentera dans un proche avenir.





De son côté, Bader Abdulla Al Matrooshi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Vietnam, a déclaré que son pays était le plus important partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient, avec quelque 8 milliards de dollars d'échanges commerciaux affichés en 2022. Avec plus d'initiatives comme WLP, ce chiffre devrait augmenter.



S'exprimant lors de la conférence, Abdulla Alsuwaidi, directeur des Hubs et Partenaires mondiaux de WLP, a estimé qu'avec sa position stratégique en tant que hub régional pour le transbordement et la fabrication, le Vietnam sera un hub important dans le réseau WLP. Selon Abdulla Alsuwaidi, WLP devient un réseau commercial multilatéral où les avantages sont conçus pour aider les commerçants à économiser du temps et de l'argent et à leur créer de nouvelles opportunités d'accès au marché.

De son côté, Bader Abdulla Al Matrooshi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Vietnam, a déclaré que son pays était le plus important partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient, avec quelque 8 milliards de dollars d'échanges commerciaux affichés en 2022. Avec plus d'initiatives comme WLP, ce chiffre devrait augmenter.

Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l'import-export, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné que la facilitation du commerce et l'augmentation de la compétitivité nationale sont toujours des tâches importantes pour l'ensemble du système logistique national. Le point clé de WLP est le fonctionnement du modèle Hub de chaque pays membre, dont le Vietnam, a-t-il déclaré.

Avec le lancement du programme WLP au Vietnam, l'industrie logistique vietnamienne devrait récolter divers succès, réaliser et partager de nombreux avantages du programme dans le contexte d'intégration profonde du pays, contribuant au développement des relations commerciales bilatérales, a-t-il ajouté.



À cette occasion, WLP, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, la société vietnamienne de transport ferroviaire et de commerce (Ratraco), la compagnie par actions T&Y Superport Vinh Phuc, l'Association des expéditeurs vietnamiens (VNSC) et l'Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa) ont signé un accord de partenariat pour mettre en œuvre le programme WLP au Vietnam.-VNA