Réunion plénière du Groupe d'assistance internationale (ISG) de la FAO 2018. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ont lancé le programme d’action national "Faim Zéro" d’ici 2025 lors de la réunion plénière du Groupe d'assistance internationale (ISG) de la FAO 2018, laquelle a été organisée le 29 novembre à Hanoï.

Avancée par le secrétaire général de l'ONU, l'initiative "Faim Zéro" a pour but d’accélérer la mise en œuvre du deuxième objectif de développement durable visant à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et à promouvoir l'agriculture durable.

Cette initiative vise à assurer l’accès à l’alimentation pour tous, à éradiquer la malnutrition chronique chez les enfants de moins de deux ans, à mettre en place des systèmes alimentaires durables, à doubler la productivité et les revenus des petites exploitations agricoles, à réduire les déchets et à responsabiliser la consommation.

« Nous devons garantir toujours la sécurité alimentaire et promouvoir la lutte contre la pauvreté notamment face aux défis du changement climatique » a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong.

Albert T.Lieberg, représentant en chef de la FAO au Vietnam a demandé au pays d’améliorer la productivité et la capacité de résilience au changement climatique de son secteur agricole. -VNA