Hanoï (VNA) – À l'ère du boom des technologies du divertissement, la recherche d’œuvres artistiques (compositions, spectacles) pour nourrir le cœur des enfants est une préoccupation de toute la société. Ces œuvres demandent de la créativité, du renouvellement tant en termes de contenu que de forme pour s’adapter aux exigences actuelles.

Conférence de presse sur le lancement du Prix pour les enfants Dê mèn 2020, le 27 mai à Hanoï.

"Actuellement, la plupart des prix d’art et de divertissement ciblent les adultes. Peu sont destinés aux enfants. Il manque gravement des prix au niveau national récompensant des compositions et spectacles réalisés par ou pour des enfants. C’est pour la raison pour laquelle nous avons lancé le Prix pour les enfants Dê mèn 2020, Le Grillon en français", a fait savoir le 27 mai, Lê Xuân Thành, rédacteur en chef dudit journal Thê Thao & Van hoa, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Il souligne que Dê mèn devienne un prix annuel.

Le grillon est une image habituelle dans plusieurs œuvres connues de la littérature du Vietnam, dont le roman Dê mèn phiêu luu ky (Les aventures d'un grillon) de l'écrivain Tô Hoài, le poète Thu gui ban Chile (Lettre à un ami chilien) de Trân Dang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens ayant grandi à la campagne, cet insecte est lié à des souvenirs d’enfance. Il véhicule aussi la bravoure, une qualité des Vietnamiens.



Ce prix est ouvert aux compositions, spectacles d’arts et de divertissement – sous forme photographique, de BD, de jeux vidéo, de textes littéraires - réalisés par des Vietnamiens ou des étrangers, répondant à deux critères : l’un pour les enfants et l’autre réalisés par des enfants de moins de 16 ans. Ces œuvres doivent avoir été composées pour les enfants vietnamiens, et ce même si les auteurs sont étrangers.



Les œuvres candidates sont à envoyer au siège du journal Thê Thao & Van hoa, 11 rue Trân Hung Dao, arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï ou email : giaithuongdemen@thethaovanhoa.vn.



La remise des prix aura lieu à la fête de mi-automne 2020.



Le Prix pour les enfants Dê mèn se compose d’un Grand Prix, dénommé "Hiêp si Dê mèn" (Le Chevalier de grillon) d’une valeur de 30 millions de dôngs ; de deux Prix, "Khat vong dê mèn" (Le Désir de grillon), de 10 millions de dôngs chacun. -CVN/VNA