Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Secrétariat de l’ASEAN vient de lancer le Prix de l'ASEAN 2021.

C'est la quatrième année que ce prix prestigieux est organisé visant à honorer les personnes et organisations brillantes ayant des contributions considérables à l’édification de la Communauté de l’ASEAN, à la promotion de l’intégration régionale, au développement intégral de ce bloc.

Dans un communiqué de presse tenu le 5 février, le directeur chargé des affaires communautaires du Secrétariat de l'ASEAN, Lee Yoong Yoong a souligné que ce prix de l’édition 2021 serait une occasion d'honorer l'esprit indomptable des citoyens de l'ASEAN dans l’amélioration de la vie communautaire dans le contexte où l’ASEAN s’oriente vers le rétablissement dans la période post-pandémique.

Selon le comité d'organisation, le récipiendaire du prix recevra un trophée et 20.000 dollars lors de la 54e réunion ministérielle de l'ASEAN tenue à Brunei.

Le Prix de l'ASEAN, administré par le Secrétariat de l'ASEAN, est parrainé par la Fondation Temasek de Singapour et Yayasan Hasanah de Malaisie.

Depuis sa création en 2018, les prix ASEAN ont été décernés à deux personnes et à une organisation. Il s’agit de Mme Erlinda Uy Koe - une dirigeante dévouée de la communauté philippine luttant pour les familles autistes ; de Mme Jemilah Mahmood, fondatrice de la première organisation caritative médicale en Malaisie, Mercy Malaysia.

En 2020, ce prix a été décerné au Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (ASC) du Yusof Ishak Research Institute (ISEAS) basé à Singapour pour ses contributions à la promotion d'une compréhension et d'une connaissance plus approfondie de l'ASEAN, ainsi que de la coopération et de l'intégration régionales. -VNA