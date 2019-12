Lors de la cérémonie de lancement (Photo: VNA)



Hanoi, 9 décembre (VNA) - Le portail national de la fonction publique, une plate-forme électronique permettant de relier le gouvernement aux citoyens et aux entreprises, a été officiellement ouvert à l'échelle nationale le 9 décembre après neuf mois de construction.



S'exprimant lors de la cérémonie de lancement tenue lundi à Hanoï, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité les ministères, les agences, les localités, et en particulier le groupe de la Poste et des Télécommunications du Vietnam, pour la construction du portail.



Il a déclaré que la naissance du portail a affirmé la détermination du gouvernement et du Premier ministre à accélérer la mise en place pratique et efficace du gouvernement électronique.



Le Premier ministre a demandé la création d'un cadre juridique pour la mise en œuvre effective des procédures administratives et des services publics en ligne.



Le ministère de l'Information et des la Communication devait présenter le projet de décret sur l'identification électronique tandis que le ministère de la Sécurité publique proposera la construction du décret sur la protection des données personnelles d'ici janvier 2020.



Le bureau du gouvernement a été chargé de soumettre le projet de décret sur les procédures administratives dans un environnement électronique.





Le portail à http://dichvucong.gov.vn se compose de six éléments, à savoir la base de données nationale sur les procédures administratives et les questions fréquemment posées et les réponses relatives aux procédures, la connexion à temps et le système de vérification pour se connecter aux portails ministériel et provincial de services publics, le système de paiement électronique, la section d'opinion pour les citoyens et les entreprises, les services publics intégrés des ministères, agences et localités, et les services de soutien en ligne.





Initialement, il offrira cinq services publics en ligne dans les 63 villes et provinces, dont la délivrance de permis de conduire, l'annonce des activités de promotion, la réémission des cartes d'assurance maladie, la fourniture de services d'électricité et le paiement des factures d'électricité.



En outre, il fournira également quatre services publics au niveau ministériel tels que la délivrance de permis de conduire internationaux, l'enregistrement pour les activités de promotion, l'octroi de certificats d'origine des marchandises et le paiement de la taxe électronique aux entreprises.

Il devrait permettre à l'État d'économiser plus de 4.222 milliards de dongs (182 000 USD) par an.



Lors de l'événement, sous le témoignage du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et du vice-Premier ministre Vu Duc Dam; le ministre et président du bureau du gouvernement Mai Tien Dung, le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh, le ministre des Communications et du Transport Nguyen Van The, la vice-ministre des Finances Vu Thi Mai, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam Le Minh Hung, la directrice de la Sécurité sociale du Vietnam Nguyen Thi Minh et le président du Comité populaire municipal de Hanoi Nguyen Duc Chung ont signé un accord électronique pour développer le portail au service des personnes et des entreprises. -VNA