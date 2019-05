Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam offre des cadeaux aux enfants lors de la cérémonie du lancement du Mois d'action pour les enfants 2019. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Avec pour thème "Œuvrer ensemble en faveur des enfants démunis et ceux issus des ethnies minoritaires ; prévenir et lutter contre la noyade chez les enfants, la violence et les abus sexuels", le Mois d'action pour les enfants 2019 a été lancé le 25 mai dans la ville de Thanh Hoa, province éponyme du Centre.

Présent à cet événement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également président du Comité national pour les enfants, a demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre plus efficacement les politiques et programmes en faveur des enfants.

Il a appelé la communauté à apporter sa contribution à la réduction des écarts entre régions en termes d'opportunités de développement des enfants.

"Laissons les enfants bénéficier davantage de services de bien-être social et protégeons-les contre la violence et les abus sexuels", a-t-il affirmé.

Une activité lors de la cérémonie du lancement du Mois d'action pour les enfants 2019. Photo: VNA



Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung a souligné que le Mois d'action pour les enfants a lieu chaque année en juin afin de promouvoir le mouvement "Tous les citoyens soignent, éduquent et protègent les enfants" ; de sensibiliser organes, organisations, établissements, familles et individus à la mise en œuvre des politiques, programmes, plans, projets en leur faveur.

Pendant ce mois, de nombreuses activités significatives seront organisées telles que campagnes de communication sur la prévention et la lutte contre la noyade, les violences et les abus sexuels, la mobilisation d’aides en faveur des enfants pauvres et de ceux issus des ethnies minoritaires, etc.

A cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, les responsables du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et les dirigeants de Thanh Hoa ont remis des cadeaux et des bourses d’études à des enfants démunis de la localité. -VNA