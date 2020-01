Couverture du livre. Photo: baotnvn.vn

Hanoï (VNA) - L'Institut d'études sur l’Amérique de l'Académie des sciences sociales du Vietnam a organisé le 16 janvier une cérémonie de lancement du livre "Cuba lutte pour protéger l'indépendance nationale dans le nouveau contexte" écrit par la Dr. Loc Thi Thuy.

L’événement a vu la présence des représentants des ambassades de Cuba et de Venezuela au Vietnam, des représentants de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam, de l’Organisation d’amitié Vietnam – Cuba, de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et de l'Université des sciences sociales et humaines (USSH) relevant de l'Université nationale de Hanoï.

S’expimant lors de la cérémonie, l’ambassadrice de Cuba au Vietnam, Lianys Torres Rivera, a déclaré que le livre était lancé au moment où le Vietnam et Cuba célébraient leur 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1960-2020). Le livre reflète les défis communs surmontés par les deux pays.

Selon Cu Chi Loi, directeur de l'Institut d'études sur l’Amérique, au cours des dernières années, son établissement a mené de nombreuses études et publié de nombreux livres sur les questions régionales et cubaines, soulignant que les informations sur l'histoire, le pays et le peuple, l'esprit de la lutte pour l'indépendance de Cuba, ainsi que l'amitié Vietnam-Cuba devraient être étudiées plus avant.

Ce livre, destiné à faire mieux comprendre le pays, la population et la lutte pour l'indépendance nationale de Cuba, encouragera le peuple cubain à surmonter tous leurs difficultés et problèmes, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre les deux pays, a déclaré la Dr. Loc Thi Thuy. -VNA