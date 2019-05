Hanoi, 12 mai (VNA) - Ý est l’incarnation de l'aspiration de la plupart des femmes à jouir d’une vie familiale paisible et heureuse.

Le court métrage "Ý" sera diffusé sur la chaîne YouTube du projet "La femme enceinte doit être belle". Photo: CTV/CVN

Le 9 mai 2019, à Hô Chi Minh-Ville, le projet "la femme enceinte doit être belle", en collaboration avec la compagnie KPT Skin Bio, a officiellement lancé le court métrage Ý. Le film présente les émotions des femmes après un accouchement, les problèmes de dépression post-partum et les histoires d'amour de familles heureuses, ainsi que le sens des responsabilités des hommes dans la vie familiale.



Récemment, les informations sur les femmes souffrant de dépression post-partum sont de plus en plus nombreuses et la société est confrontée à des cas choquants en raison de la gravité du problème.



Ý raconte l'amour d'un jeune couple. Le couple a eu un temps d'amour profond avant d'entrer dans la vie conjugale. Jusqu'à ce qu’un jeune enfant naisse et que la vie commence à être perturbée, la femme se sentant toujours seule chez elle à partir de ce moment.



La fin de Ý, prenant place lors de la fête des mères, constitue également l'aspiration de la plupart des femmes qui pourraient déclarer: "Le mariage a besoin de durabilité et d'une volonté commune, même si tout n'est pas bien en place. Alors, j'ai juste besoin de t'aimer plus que lorsque nous nous sommes rencontrés". Même si chaque personne occupe une position élevée dans la société, lorsque vous revenez à la vie de famille, abandonnez "l’égo" pour vous entendre et vous aimer davantage.



Le court métrage Ý est l’ouverture d’une série de projets dédiés aux mères enceintes et à leur situation postnatale, coordonnés par Truong Ngoc Minh Dang (responsable du projet) avec la participation de la chorégraphe Nguyên Luong Hoa et de la marque KPT, et comprenant notamment: "100 conseils nutritionnels - pratique - beauté pour les mères après la naissance"; "Soutenir le traitement des patients présentant des problèmes de peau avec les produits By The Doctor".



Le court métrage sera diffusé sur la chaîne YouTube du projet "La femme enceinte doit être belle". -CVN/VNA