Hanoi (VNA) – La troisième édition du concours d’écriture pour protéger le fondement idéologique du Parti 2023 au sein du Comité du Parti du bloc des organes du ressort central a été lancé mercredi 15 mars à Hanoi.

La cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA



Organisé par le Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, la revue Communiste, le journal Nhân Dân, l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la Télévision nationale du Vietnam, la Radio la Voix du Vietnam, le concours continue à affirmer le rôle important du travail de protection le fondement idéologique du Parti, à réfuter les allégations erronées et hostiles dans le nouveau contexte, à élever la prise de conscience des Comités du Parti, des organisations, des cadres, des membres du Parti et du peuple sur la tâche de protéger le fondement idéologique du Parti et de réfuter les allégations erronées et hostiles.

Le secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, Nguyên Van Thê, a lancé ce concours au sein du Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, tout en indiquant que c'était la deuxième année que le concours se tiendrait au sein du Comité.

Le secrétaire du Comité du Parti du bloc des organes du ressort central, Nguyên Van Thê, lors de la cérémonie de lancement du concours. Photo: VNA



Les contenus des oeuvres s’articulent autour des contenus telles que la théorie sur la pensée Ho Chi Minh, le socialisme, la Renouveau du pays, le modèle de développement actuel du Vietnam avec des valeurs exceptionnelles ; la protection, l’application et le développement des théories du Parti sur l’édification et le remodelage du Parti, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines....

Les oeuvres devront être envoyées au Comité d’organisation avant le 30 juin prochain. La cérémonie de remise des prix aura lieu en septembre prochain. Le jury attribuera un premier prix, deux deuxièmes prix, trois troisièmes prix et dix prix d’encouragement. -VNA