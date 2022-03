La cérémonie de lancement du concours de création de symbole "Aspiration de la paix". Photo : laodong.vn

Quang Tri (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) en coordination avec le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a lancé le 11 mars un concours de création de symbole "Aspiration de la paix".

La meilleure œuvre représentant le symbole "Aspiration de la paix" sera placée au site historique Hiên Luong-Bên Hai dans le district de Vinh Linh, province de Quang Tri. Photo : thanhnien.vn

Le concours du 11 mars au 5 mai s’adresse à tous les Vietnamiens dans le pays. Les candidatures au concours sont des sculptures exprimant la volonté d'unifier le pays du peuple vietnamien et son aspiration pour la paix. La meilleure œuvre représentant le symbole "Aspiration de la paix" sera placée au site historique Hiên Luong-Bên Hai dans le district de Vinh Linh, province de Quang Tri.

La rivière de Bên Hai et le pont Hiên Luong se trouvent sur le 17e parallèle, qui servait de ligne de démarcation provisoire entre le Nord et le Sud pendant la guerre du Vietnam, conformément aux Accords de Genève de juillet 1954 reconnaissant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam.

Les Français se retirent d’Indochine, mais aussitôt remplacés par les Américains qui voulaient diviser le pays. La ligne de démarcation sur le pont Hiên Luong et le partage de la rivière de Bên Hai ont duré plus de 20 ans. Ce pont est le témoin de la lutte féroce mais glorieuse du peuple vietnamien, de son aspiration ardente et de sa ferme conviction dans la victoire.

La province de Quang Tri était l’une des localités les plus dévastées pendant la guerre par des milliers de tonnes de bombes et d’obus. Elle était également bien connue pour sa bataille acharnée de 81 jours dans l’ancienne citadelle de Quang Tri.

Quang Tri est une terre ayant de nombreux sites historiques célèbres tels que: le pont Hiên Luong - Bên Hai, ancienne citadelle de Quang Tri, la route Ho Chi Minh,....-VNA