Hanoï (VNA) - Le cinquième réseau mobile virtuel du Vietnam appelé FPT - MVNO (Mobile Virtual Network Operator) déployé par l’opérateur FPT Retail, avec le préfixe 0775, a été lancé jeudi le 11 janvier dans tous le pays.

À ce jour, le ministère de l'Information et de la Communication a autorisé cinq entreprises à fournir des services de réseau mobile virtuel au Vietnam. Ces entreprises sont Indochina Telecom, Mobicast, ASIM, VNSky et FPT Retail.

La société intégrera des services, des utilitaires et du contenu de FPT, le plus grand fournisseur de services informatiques du Vietnam, dans son écosystème et de ses partenaires, afin de permettre aux clients d'utiliser et de tirer pleinement parti des forfaits sélectionnés. Le réseau mobile virtuel de FPT utilisera des technologies avancées telles que le Cloud computing, les Chat BOT et l'IA pour améliorer la qualité des services, répondre aux besoins des clients et se conformer aux réglementations de l'industrie des télécommunications et aux normes de développement durable.

Selon les données du Département des télécommunications du ministère de l'Information et des Communications, il y avait environ 2,65 millions d'abonnés aux réseaux mobiles virtuels au 30 avril 2023, représentant 2,1% du nombre total d'abonnés sur le marché mobile.

Un opérateur de réseau virtuel ne possède pas d'infrastructure réseau, mais achète plutôt des services de télécommunications auprès des opérateurs de réseaux mobiles traditionnels (MNO) pour les revendre à des prix inférieurs après reconditionnement. -VNA