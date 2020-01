Le 9e concours de photos d’art sur le tourisme au Vietnam a été lancé le 8 janvier à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 9e concours de photos d’art sur le tourisme au Vietnam a été lancé le 8 janvier à Hanoï.

Placé sur le thème « Explorer le Vietnam », ce concours est organisé par le magazine Du lich (Tourisme), relevant de l’Administration nationale du tourisme (ANT) du Vietnam.

Ce concours s’adresse à tous les Vietnamiens dans et hors du pays et des étrangers vivant et travaillant au Vietnam. Ces derniers peuvent envoyer leurs clichés en ligne à l’adresse : http://www.anhnghethuatdulich.com avec des indications concrètes sur cette page web.

Le comité d’organisation va recevoir des photos du janvier au juin prochain. La cérémonie de remise des prix aura lieu à la création de la branche touristique du Vietnam le 9 juillet 2020 à Hanoï. Il y aura un 1er prix, 2 deuxième prix, 3 troisième prix et 5 prix d’encouragement aux meilleurs clichés.

A cette occasion, le directeur général adjoint de l’ANT, Ngo Hoai Chung a précisé que l'an dernier, le secteur touristique a accueilli plus de 18 millions d’arrivés des voyageurs étrangers (+16,2%) et desservi 85 millions de voyageurs domestiques pour une recette totale de 726.000 milliards de dongs. En plus, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a honoré le tourisme vietnamien à plusieurs prix. En particulier, le Vietnam fait partie d’un des 10 pays enregistrant une croissance touristique la plus rapide. De même, pour la première fois, le pays surpasse l’Indonésie pour arriver à la 4e place en Asie du Sud-Est en termes des arrivées des touristes étrangers.

Pour cette année 2020, le secteur vise d’accueillir 20,5 millions d’arrivées des touristes étrangers et desservir 90 millions de touristes étrangers pour une recette totale de 830.000 milliards de dongs.-VNA