Le groupe Le groupe Paradise Vietnam lance une nouvelle marque de bateau de croisière intitulée "Paradise Sails". Photo: internet

Quang Ninh (VNA) - À partir du 1er janvier 2020, le groupe Paradise Vietnam lance une nouvelle marque de bateau de croisière intitulée "Paradise Sails" sur la baie d'Ha Long, anciennement connue sous le nom de Paradise Luxury.



D’une longueur de 41,5 mètres, chaque croisière Paradise Sails comprend 4 étages avec 17 chambres divisées en 3 types. Il dispose d’un restaurant, d’un bar, ainsi que des services spa. Paradise Sails accorde une grande importance à la vie privée des visiteurs.

Reconnue en 1994 et 2000 en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO et élue le 11 novembre 2011 parmi les sept nouvelles Merveilles naturelles du monde, la baie de Ha Long est sans conteste l’un des paysages les plus émouvants et les plus visités du pays. – VNA