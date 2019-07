Prague (VNA) - Le grand dictionnaire tchèque-vietnamien complet avec six volumes a été présenté au public le 16 juillet à Prague, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Ho Minh Tuan.

L'ensemble du dictionnaire tchèque-vietnamien, qui a été rédigé par le docteur tchèque Ivo Vasiljiev, décédé en 2016, et par l'ingénieur vietnamien Nguyên Quyêt Tiên, est un ouvrage destiné à la communauté vietnamienne en République tchèque et aux amoureux des langues des deux pays. Il présente près de 120.000 mots et expressions.

L'ambassadeur du Vietnam Ho Minh Tuan a apprécié les efforts du groupe de rédacteurs ainsi que les contributions précieuses du docteur tchèque Ivo Vasilijev, et de l'ingénieur vietnamien Nguyen Quyet Tien.

Pour sa part, Nguyen Quyet Tien a remercié les organes de représentation, les ambassadeurs, la communauté dans et hors du pays, le ministère tchèque de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, la compagnie générale de télécommunications de l'Armée Viettel pour l'avoir aidé à réaliser cet œuvre. Il a souhaité de recevoir le soutien pour réaliser un grand dictionnaire vietnamien-tchèque dans l'avenir. -VNA