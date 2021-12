Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) a lancé le 1er décembre l'écosystème financier numérique Viettel Money ciblant à ses abonnés mobiles dans l'ensemble du pays.

Viettel Money dispose de plus de 300 utilitaires personnalisés en fonction des besoins de chaque client en termes d'achat et de vente, de transfert d'argent, d'investissement, d'assurance, de paiement des factures d'électricité et d'eau…

Les clients peuvent utiliser Viettel Money n'importe où, même sans connexion Internet. Le réseau de télécommunication de Viettel couvre désormais 99 % de la superficie du Vietnam, fournissant des services dans 11.000 quartiers et communes du pays dont des zones reculées, frontalières, insulaires, etc.

Viettel Money favorisera les paiements sans numéraire et créera de nouvelles modes de vie, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et insulaires, lesquelles sont confrontées à de nombreuses difficultés dans l'accès aux services financiers traditionnels, a déclaré le directeur général de Viettel Digital.

Photo: VNA

À cette occasion, Viettel a lancé une série de promotions d'une valeur totale allant jusqu'à 30 milliards de dongs pour tous les clients participant à l'expérience de l'écosystème financier numérique Viettel Money.

A partir du 1er décembre, les clients qui ont enregistré leurs informations d'abonné officielles ou qui ont utilisé les services de Viettel durant au moins trois mois consécutifs, peuvent expérimente Viettel Money sans compte bancaire. -VNA