Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue lao, Phankham Viphavanh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le 8 janvier au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam, ont présidé une conférence de presse sur les résultats de leur entretien tenu le même jour et lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Lors de la conférence de presse conjointe, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que son entretien avec son homologue lao avait abouti à plusieurs résultats importants. Selon lui, les deux parties avaient convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune de juin 2021 et de bien organiser la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, prévue le 10 janvier prochain.



Les Premiers ministres du Vietnam et du Laos avaient convenu que leurs pays devraient s'entraider pour édifier des économies indépendantes et autonomes, se soutenir tout en tirant parti des ressources extérieures, maintenir la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN, soutenir le Cambodge qui assume la présidence tournante de l'ASEAN en 2022.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé la décision du Vietnam d’offrir au Laos 1 million de doses de vaccins contre le COVID-19.

Cérémonie de lancement de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022. Photo : VNA

De son côté, le Premier ministre lao a indiqué que les deux parties avaient convenu de renforcer la coopération politique, ainsi que les relations en matière de défense et de sécurité, d’économie et d’autres domaines. Il a également saisi cette occasion pour remercier le Vietnam pour son soutien au Laos pendant la lutte d’hier pour l’indépendance nationale comme le processus de développement d’aujourd’hui.



S'agissant de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, Pham Minh Chinh a affirmé les significations importantes de l'année 2022 car le Vietnam et le Laos fêtent cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 45e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération. Plusieurs activités sont prévues avec l'accent mis sur les échanges entre les jeunes.