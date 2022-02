Photo: laodong.vn



Hanoï (VNA) - La Maison d'édition "Politique nationale-Vérité" vient de lancer la collection "Protéger les fondements idéologiques du Parti" et a présenté la série de livres "Chronique des événements historiques du Parti communiste du Vietnam", en l'honneur du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV).

La directrice adjointe et rédactrice en chef adjointe de la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité", Pham Thi Thinh, a déclaré que la protection des fondements idéologiques du Parti et la lutte contre les allégations erronées et hostiles avaient un rôle fondamental, important et vital dans l'édification et la rectification du Parti et étaient une tâche de premier rang de tout le Parti, du peuple et de l'armée du Vietnam.

Cette collection comprend plus de 160 titres répartis par thèmes : ouvrages du Président Ho Chi Minh et livres sur lui ; livres sur l'édification du Parti et du système politique dans la période actuelle ; livres sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam ; livres sur la protection des fondements idéologiques du Parti, etc.

Elle est présentée dans la Rue du livre (Rue 19 Décembre) et les livres seront régulièrement mis à jour pour répondre aux besoins des lecteurs.

Récemment, l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, en collaboration avec la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité", a publié la série de livres "Chronique des événements historiques du Parti communiste du Vietnam". Comprenant sept volumes, la série contribue à retracer la fondation et le processus de direction révolutionnaire du PCV. -VNA