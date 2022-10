Lancement de la carte à puce de voyage au Temple de la Littérature de Hanoi (Photo: hanoimoi.com.vn)

Hanoï (VNA) - La carte à puce de voyage a été officiellement délivrée aux touristes du Van Mieu – Quoc Tu Giam (Temple de la Littérature), dans le cadre des activités marquant la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre).



Une initiative du Centre d'information touristique de l'Administration nationale du tourisme en collaboration avec le Centre culturel et scientifique du Van Mieu-Quoc Tu Giam.

Le Van Mieu - Quoc Tu Giam devient ainsi le premier site patrimonial de Hanoi à utiliser des billets électroniques, ce qui a été considéré comme une percée dans l'innovation de la gestion grâce à la transformation numérique.

Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, les billets d'entrée sont désormais intégrés au système "Carte vietnamienne - Cartes à puce de voyage", dans le but de protéger l'environnement en éliminant les tickets papier.

"Carte vietnamienne - Cartes à puce de voyage" est un produit du programme "Carte vietnamienne - Carte nationale" hébergé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. La carte à puce de voyage a été appliquée avec la technologie de puce EMV et le cryptage Triple DES et intégrée à plusieurs fonctions dans le tourisme, les soins de santé, les banques, le commerce, les transports et l'éducation. Il prend en charge les utilisateurs avec un paiement en ligne et en une seule touche.

La carte à puce de voyage (QR code) a également été intégrée à l'application "Vietnam Travel". Lors du téléchargement de l'application, en plus de la carte à puce de voyage, les touristes ont la possibilité d'utiliser un écosystème d'utilitaires technologiques tels que réservation de billets d'avion, d'hôtels, achat de billets électroniques, recherche de cartes numériques touristiques ou d'entreprises fournissant des services de voyage. - CPV/VNA