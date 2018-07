Cérémonie de lancement de la 25ème édition de la campagne de volontariat Eté vert. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les antennes de l’Union de la jeunesse du Vietnam et de l’Association des étudiants vietnamiens à Ho Chi Minh-Ville ont organisé le 15 juillet une cérémonie pour lancer la 25ème campagne de volontariat Eté vert. Plus de 60.000 étudiants vont participer aux activités dans ce cadre.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a hautement apprécié les résultats des éditions précédentes, qui ont illustré le dynamisme, la créativité et l'esprit volontaire des jeunes.

Il a souligné que cette campagne était une opportunité pour que les jeunes montrent leurs compétences et leur dévouement. Ainsi, "les jeunes doivent jouer pleinement leur rôle dans les activités volontaires au profit de la communauté, du bien-être social, notamment dans les activités de protection de l’environnement", a-t-il déclaré.

Ngo Minh Hai, secrétaire adjoint de la section municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et responsable de la 25ème campagne Eté vert, a réaffirmé l'objectif de mobiliser les jeunes dans la construction d'au moins 50 maisons pour les pauvres, la réparation des systèmes électriques en faveur de 500 foyers, l'organisation de cours en langues étrangères et en technologies de l’information pour au moins 20.000 adolescents et enfants, etc.

La campagne se déroule du 15 juillet au 12 août, avec l'accent mis sur cinq districts en banlieue de Ho Chi Minh-Ville, des zones frontalières du Nam Bo oriental, des localités du Nam Bo occidental, du Centre et du Tay Nguyen, ainsi que celles au Laos.

La priorité sera accordée à la modernisation du mode de vie, à la protection de l'environnement, à la résilience aux changements climatiques, à l'édification de la Nouvelle Ruralité et au bien-être social.

Au Laos, les participants se concentreront sur la formation en technologies de l’information, la présentation de techniques et modèles agricoles, l'enseignement de la langue vietnamienne aux enfants.

De nombreux participants se sont engagés à faire de leur mieux pour aider la communauté. Ils ont également décrit cette campagne comme une bonne occasion pour eux d'oeuvrer pour l'intérêt de la communauté.-VNA