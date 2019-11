La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après 28 journées de travail sérieux, avec l’esprit de démocratie et la responsabilité des députés, la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature a mené à bien l'ensemble de l'ordre du jour fixé.

Les séances d’interpellation et de réponse aux interpellations constituaient toujours un contenu attirant beaucoup l'attention des habitants du pays. Les séances de questions-réponses durant trois jours ont permis de clarifier les questions qui se posent dans la gestion et la direction, contribuant à satisfaire au souhait des électeurs.



Lors de la 8e session, le contenu des séances de questions-réponses a concerné quatre domaines : agriculture et développement rural ; industrie et commerce, affaires intérieures; information et communication. Quatre ministres: Nguyen Xuan Cuong, Tran Tuan Anh, Le Vinh Tan, Nguyen Manh Hung et les vice-Premiers ministres Truong Hoa Binh et Trinh Dinh Dung et d'autres membres du gouvernement ont directement participé aux explications des questions placées sous leur responsabilité.



Au nom du gouvernement, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a aussi clarifié les groupes de questions relevant de la responsabilité du gouvernement et a directement répondu aux questions des députés.



La 8e session a continué d’effectuer les changements en augmentant les dialogues et les débats pour améliorer la qualité des activités parlementaires. Les trois jours de questions-réponses ont confirmé l’efficacité de la poursuite de renouvellements, ont permis d’augmenter le nombre de participants et d’éviter la répétition du contenu.



Près de 250 députés ont participé aux séances questions-réponses et aux discussions. Des membres du gouvernement ont répondu à presque toutes les questions posées. Les contenus sélectionnés pour être discutés sont vraiment "brûlantes" et étroitement liées à la vie de la population et au développement du pays.



La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a évalué que durant les huit sessions, les séances de questions et réponses montraient le dynamisme et la rigueur dans la direction ainsi que la responsabilité des membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale et les électeurs.



La 8e session a continué à appliquer les technologies aux activités de l'Assemblée nationale. Les députés utilisent un logiciel d’appui. Selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, président du bureau de l'Assemblée nationale, Nguyen Hanh Phuc, avec ce logiciel, les députés sont fournis d’informations de façons rapidement, en réduisant l’utilisation des documents en papier. Ce logiciel fournit aux délégués un système d’information riche et multidimensionnel, qui les aide à rechercher d’information facilement et rapidement.



Les résultats positifs de la 8e session continuent d'affirmer les responsabilités, les efforts et la détermination de l'Assemblée nationale en matière d'innovation, d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des activités parlementaires. - VNA