Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê préside la sé an ce de questions-réponses. Photo : VNA

Hanoï, 6 novembre (VNA) - La 15e Assemblée nationale (AN) est entrée le 6 novembre dans le 11e jour de travail de la sixième session à Hanoï, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.Au cours de la séance plénière du matin, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a présenté un rapport sur la mise en œuvre de certaines Résolutions de la 14e AN concernant la supervision thématique et les séances de questions-réponses et de résolutions similaires depuis le début de la 15e AN jusqu'à la fin de la quatrième session.Plus tard, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, le ministre des Finances Ho Duc Phoc, la gouverneuse de la Banque d'État du Vietnam Nguyen Thi Hong, le président du Comité des finances et du budget de l'AN Le Quang Manh et le vice-Premier ministre Le Minh Khai se sont joints à la session de questions-réponses sur les activités de planification et d'investissement, financières et bancaires.Dans l'après-midi, les ministres de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et du Développement rural, des Transports, de la Construction, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, ont répondu aux questions concernant la mise en œuvre des Résolutions de la 14e AN et celles du début de la 15e de l’AN jusqu'à la fin de la quatrième session, et activités dans les domaines de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et du développement rural, des transports, de la construction, des ressources naturelles et de l'environnement.Le 7 novembre, l’AN consacrera toute la journée à une activité de questions-réponses sur la mise en œuvre des Résolutions ci-dessus.- VNA