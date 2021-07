Hanoï, 27 juillet (ANV) - L'Assemblée nationale (AN) a approuvé le 27 juillet une Résolution sur le plan de développement socio-économique pour 2021-2025, visant un taux de croissance annuel moyen de 6,5 à 7 % au cours de la période.

Une séance de travail de l'AN. Photo : VNA



Selon la Résolution, l'objectif global est de créer une croissance rapide et durable basée sur une macroéconomie stable et les innovations. Cette croissance devra être plus élevée que celle de 2016-2020, afin que le Vietnam devienne un pays en développement doté de la modernité orientée vers l'industrie,dont le revenu dépasse la tranche inférieure du niveau intermédiaire.

Dans cette perspective, le pays s’appliquera à améliorer la productivité de ses entreprises et la qualité des produits, à résoudre les conséquences de la crise sanitaire et à relancer progressivement ses activités économiques.

Outre l'objectif de croissance de 6,5 à 7 %, la Résolution vise également un PIB par habitant de 4.700 à 5.000 dollars en moyenne, l'industrie de transformation et de fabrication représentant plus de 25 % du PIB et l'économie numérique environ 20 % du PIB en les cinq prochaines années.

À cette fin, il a détaillé 11 groupes de tâches et de solutions clés, y compris travailler pour obtenir le double objectifs de freiner le COVID-19 et de récupérer et de développer l'économie et la société ; poursuivre la construction et l'achèvement des institutions de développement, notamment celles de l'économie de marché à orientation socialiste ; accélérer la restructuration économique parallèlement à la réforme du modèle de croissance, améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la concurrence de l'économie ; et le développement de l'économie numérique et de la société numérique.- VNA