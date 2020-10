La présidente de l’AN du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam soutient les contenus et orientations de coopération entre le Vietnam et le Japon dans l’avenir afin de resserrer le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, a déclaré la présidente de l’AN du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.

La dirigeante vietnamienne a eu une entrevue, ce lundi 19 octobre à Hanoï, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide, en visite officielle au Vietnam sur invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Elle a apprécié que Suga Yoshihide ait choisi le Vietnam comme son premier pays à se rendre au poste de Premier ministre du Japon.

Le Premier ministre Suga Yoshihide a exprimé le souhait du Japon, de concert avec le Vietnam, de favoriser l'échange des parlementaires des deux pays et de maîtriser le COVID-19. Le Premier ministre a déclaré que le Japon souhaitait continuer à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine législatif.



Il a profité de cette occasion pour remercier l’AN du Vietnam d'avoir fait don de 20.000 masques médicaux au Japon.

Mme Ngan a déclaré que l’AN du Vietnam attachait une grande importance et contribuait activement à la promotion du partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon.

Les deux gouvernements du Vietnam et du Japon ont participé activement aux négociations et aux discussions sur l’Accord de Partenariat économique intégral régional (RCEP). L’AN du Vietnam examinera et ratifiera bientôt cet accord important après la signature.



Afin de développer les relations entre le Vietnam et le Japon et entre l’organe législatif des deux pays dans le futur, Mme Ngan a respectueusement suggéré au Premier ministre Suga Yoshihide de continuer à promouvoir les orientations de coopération. Elle a suggéré que les deux gouvernements des deux pays continuent de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et achèvent bientôt les négociations du RCEP cette année.



La dirigeante vietnamienne a demandé au Japon de renforcer les échanges culturels, la coopération locale et le développement des ressources humaines qualifiées ; de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Japon.

Elle a remercié le Japon pour son soutien actif au Vietnam dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et a suggéré de poursuivre une coopération bilatérale étroite dans ce combat. Elle a demandé de reprendre les activités de voyage et de coopération entre les deux pays.

Le Vietnam encourage les entreprises japonaises à accroître les investissements au Vietnam, créent les conditions favorables pour que les entreprises japonaises participent aux chaînes d'approvisionnement et transfèrent la technologie, augmentent les investissements dans l'agriculture de haute technologie, l’industrie auxiliaire ... L’AN du Vietnam est prête à écouter les contributions des entreprises japonaises pour perfectionner son système juridique et des politiques.

Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a remercié Nguyen Thi Kim Ngan pour les contenus mentionnés et a déclaré qu'à son retour au pays, il dirigerait les agences concernées pour la mise en œuvre.

Les deux dirigeants ont affirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et de régler par des mesures pacifiques les différends, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. - VNA