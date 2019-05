Hanoi (VNA) – Les députés ont examiné en groupe lors de la troisième journée de travail de la 7e session d’Assemblée nationale de la 14e législature, les rapports complémentaires du gouvernement sur la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et du budget de l’État en 2018 et durant les premiers mois de 2019.

Ly Tiet Hanh, députée de la province de Binh Dinh, prend la parole lors la 7e session d’Assemblée nationale de la 14e législature, le 22 mai. Photo: VNA



Au cours des débats, les intervenants ont pour la plupart approuvé les rapports du gouvernement et salué sa gestion flexible ainsi que les résultats obtenus. Ils ont mis en exergue la stabilité macroéconomique, une croissance record de 7,08%, les recettes budgétaires meilleures que prévu et des dépenses budgétaires excédentaires inférieures aux estimations.

Dans le même temps, les députés ont souligné la nécessité d’analyser les causes objectives et subjectives des réalisations de 2018 afin de trouver des facteurs positifs pour mieux servir le travail de gestion en 2019 et les années suivantes. Ils ont formulé des suggestions en vue d’améliorer les rapports sur une série de problèmes sociaux et économiques.



Dans l’après-midi, un rapport explicatif de la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi sur l’exécution des verdicts pénaux a été présenté à l’Assemblée nationale, suivi de débats sur des questions sur lesquelles les avis sont partagés.

Après la discussion, le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a expliqué, au nom du comité de rédaction de la loi, les questions soulevées par les députés.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Uông Chu Luu, a demandé aux agences de rédaction et de vérification des lois d’examiner les avis des députés et d’affiner le projet de loi.

Le 23 mai, l’Assemblée nationale devrait consacrer une demi-journée à écouter un rapport sur la révision du projet de loi sur la prévention des dommages causés par l’alcool et à s’exprimer sur les questions pertinentes.

Dans l’après-midi, plusieurs projets de loi et rapports vérifiant certains projets de loi seront présentés à l’Assemblée nationale. -VNA