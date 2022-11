Hanoi (VNA) - L'Amiana Resort a été honoré par les World Luxury Hotel Awards dans les catégories "The World's Most Luxurious Beach Resort" et "Asia's Most Outstanding Architectural Restaurant".

Un coin de l'Amiana Resort. Photo: Vnexpress

L'Amiana Resort, en baie de Nha Trang, a été honoré par les World Luxury Hotel Awards dans les catégories "The World's Most Luxurious Beach Resort" (Station balnéaire la plus luxueuse du monde) et "Asia's Most Outstanding Architectural Restaurant" (restaurant architectural le plus remarquable d'Asie).L’Amiana Resort possède 248 chambres et villas de 1 à 3 chambres avec piscines privées, d'une superficie de 450 m². Le style architectural moderne et la décoration dépeignent clairement les éléments culturels locaux, créant un espace ouvert proche de la nature, tout en préservant l'intimité nécessaire aux visiteurs pour se détendre.Il suffit aux visiteurs d'ouvrir la fenêtre ou de faire quelques pas pour s'immerger dans le paysage naturel qui serpente le long du littoral. L'endroit est idéal pour pratiquer des sports nautiques tels que kayak, bateau-panier, jet ski ou pour organiser un mariage en plein air.En plein centre se trouve le grand restaurant Bacaro, qui fait face à l'océan et offre un espace ouvert à 360 degrés, faisant de ce restaurant un grand jardin, ombragé de cocoteriers.- CPV/VNA