Un document du dynastie des Nguyên (1802-1945) exposé.

Hanoï (VNA) – Une centaine de documents et d’images rares sur le Nouvel An lunaire sont présentés dans le cadre d’une exposition tenue au Centre national des archives N°1, à Hanoï.

En tant que la plus grande fête traditionnelle du peuple vietnamien ainsi que la période la plus attendue de l’année, le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) marque non seulement la transition entre l’ancienne année et la nouvelle mais exprime également les us et coutumes et traditions nationales. Voyager au printemps et fêter le Têt sont devenu une caractéristique culturelle du Vietnam.

Pour marquer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022, le Centre national des archives N°1, au 18, rue Vu Pham Hàm, à Hanoï. Relevant de la Direction nationale des archives organise l’exposition "Têt d’antan" afin de recréer partiellement l’espace du Têt traditionnel vietnamien à travers des documents d’archives. L’exposition, qui se tient du 14 janvier au 15 mars, se divise en trois parties : marché du Têt, vœux du Nouvel An lunaire et voyage printanier.

Promouvoir la tradition

Depuis longtemps, le marché du Têt est une beauté culturelle et un trait traditionnel national lors du printemps. Il se tient à la fin de l’année lunaire. Les gens s’y rendent par curiosité, par tradition et pour profiter de la beauté des fleurs.

De nombreuses personnes viennent aussi non pas pour acheter ou vendre mais simplement pour ressentir l’ambiance conviviale de la fête de Nouvel An lunaire.

Les rituels, les us et coutumes à l’occasion du Nouvel An lunaire occupent toujours une place importante dans la vie spirituelle de chaque Vietnamien. Selon la tradition, lors du premier jour du Nouvel An lunaire, les enfants et petits-enfants rendent visite à leurs parents et grands-parents. À cette occasion, on souhaite une bonne santé et une grande longévité aux personnes âgées, on offre des étrennes aux enfants.

Le printemps est une saison de festivité. Pendant les trois premiers mois lunaires, de nombreuses fêtes sont organisées dont celles de la pagode des Parfums, à Hanoï ; des Temples des rois Hùng, à Phu Tho (Nord) ; des chants alternés (quan ho) de Lim à Bac Ninh (Nord), entre autres.

L’exposition permet aux visiteurs de (re)découvrir les spécificités et la beauté de l’ancien Têt. -CVN/VNA