L’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des Organisations d'Amitié du Vietnam (droite), et l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 7 juin, à Hanoï, au nom du Présidium de l'Union des Organisations d'Amitié du Vietnam, l’ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des Organisations d'Amitié du Vietnam, a remis l’insigne “Pour la paix, l’amitié entre les nations” à l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, au terme de son mandat au Vietnam.



L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a déclaré qu’au cours des trois dernières années, l'ambassadrice Robyn Mudie avait joué un rôle important dans la promotion des relations globales entre le Vietnam et l'Australie, notamment dans la prévention et le contrôle du COVID-19.



En outre, l'ambassadrice Robyn Mudie a apporté une contribution importante à la coopération efficace entre les deux pays dans le renforcement de la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et dans la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a ajouté Nguyen Phuong Nga.



Exprimant son honneur de recevoir la noble distinction de l'Union des Organisations d'Amitié du Vietnam, l'ambassadrice Robyn Mudie a déclaré espérer que les relations entre le Vietnam et l’Australie continueraient de se développer dans les temps à venir. -VNA