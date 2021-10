L'ambassadeur du Vietnam au Portugal, Dinh Toàn Thang et le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa. Photo : VNA



Paris (VNA) - L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam au Portugal, Dinh Toàn Thang, a présenté dans l'après-midi du 20 octobre 2021, à Lisbonne, capitale du Portugal, la lettre de créance du président Nguyên Xuân Phuc à son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa. La cérémonie s'est déroulée solennellement au Palais national d'Ajuda, en présence de hauts fonctionnaires du Palais présidentiel et du ministère portugais des Affaires étrangères.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé son honneur d'assumer le rôle d'ambassadeur du Vietnam au Portugal. Il a exprimé son souhait d'apporter, au cours de son mandat, une contribution positive au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

L'ambassadeur vietnamien a également transmis les salutations du président Nguyên Xuân Phuc à son homologue Marcemo Rebelo de Sousa et son invitation au président du Portugal à effectuer une visite officielle au Vietnam.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a remercié son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc pour l'invitation. Il a exprimé ses sentiments et impressions personnelles pour le pays et le peuple du Vietnam, s'est félicité des échanges et visites entre les deux pays. Le chef d’État portugais a hautement apprécié l'évolution positive entre les deux pays au fil des ans, exprimant son souhait que les deux parties s'efforcent d'exploiter les potentiels de coopération pour un développement plus approfondi, en promouvant la profondeur et l'étendue des relations bilatérales, établies depuis plus de 45 ans (1975-2021).

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a souhaité que l'ambassadeur Dinh Toàn Thang s'acquitte de ses responsabilités et, avec les organes et partenaires des deux parties, apporte d'importantes contributions aux relations Vietnam - Portugal. -VNA