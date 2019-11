L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar a effectué une visite de travail à Lao Cai (Nord) le 18 novembre.

Lao Cai (VNA) – L’ambassadeur de l’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a effectué le 18 novembre une visite de travail à Lao Cai (Nord).

Lors de la réception du diplomate israélien, le président du Comité populaire de la province de Lao Cai, Dang Xuan Phong a présenté des potentiels, atouts et acquis de sa localité dans le développement socio-économique.

Il a espéré que l’ambassadeur israélien établira des relations de coopération entre les entreprises de son pays et celles de Lao Cai dans les domaines phases comme le commerce, l’agriculture, le tourisme et l’industrie. Il a souhaité que le chiffre d’affaires d’import-export entre le Vietnam et l’Israël et les investissements d’Israël au Vietnam en général et à Lao Cai en particulier augmentent dans les temps à venir.

M. Phong a demandé à l’ambassadeur israélien de jouer le rôle de passerelle pour soutenir sa localité dans la formation des ressources humaines.

Pour sa part, Nadav Eshcar a affirmé que la bonne relation entre le Vietnam et Israël constituait une bonne opportunité pour le gouvernement, les organisations et les entreprises israéliens d’élargir la coopération et les investissements dans nombreux domaines au Vietnam, dont la province de Lao Cai. Il a remarqué que les activités de volontariat déployées à Sa Pa (dans la province de Lao Cai) par de jeunes volontaires israéliens seraient des passerelles pour la coopération d’amitié entre les deux parties.

Dans les temps à venir, l’ambassade d’Israël continuera d’assister les activités des entreprises israéliennes désireuses de sonder des opportunités d’affaires et de coopération à Lao Cai.

Selon l’ambassadeur Nadav Eshcar, chaque année, des centaines d’étudiants vietnamiens font des stages dans son pays. Pourtant, le nombre d'étudiants de Lao Cai demeure modeste. Aussi a-t-il espéré que ce nombre serait en croissance notamment ceux issus d'ethnies minoritaires.-VNA