La rencontre entre l'ambassadeur Nguyen Hong Thach et la communauté vietnamienne à Kherson et Mykolaïv. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Dans le cadre d'une tournée de travail dans les provinces du Sud de l'Ukraine du 21 au 23 mars, l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Hong Thach a rencontré la communauté vietnamienne à Kherson et Mykolaïv pour régler leurs difficultés.

S'orientant toujours vers le pays d’origine, les communautés vietnamiennes de Kherson et Mykolaïv souhaitent participer davantage aux activités politiques, culturelles et la sensibilisation de leurs enfants sur la tradition et l'identité vietnamiennes.

Lors de ces rencontres, l'ambassadeur Nguyen Hong Thach a souligné que l'un des objectifs de son mandat était d'aider les gens à surmonter la pandémie de COVID-19 et à transformer le modèle de moyens de subsistance.

L'ambassadeur a proposé de nouveaux modèles plus adaptés au développement durable de l'économie familiale comme l’e-commerce, la restauration, l'hôtellerie,...

Au nom de l'ambassade, il a offert des cadeaux au Fonds de soutien communautaire des deux localités et s'est engagé à se tenir aux côtés de la population, en l'aidant à surmonter les difficultés afin de stabiliser la vie.

A cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Hong Thach a travaillé avec le gouverneur de Kherson, Sergiy Kozyr pour discuter des possibilités de promotion de la coopération entre le Vietnam et Kherson, en particulier dans le secteur agricole.-VNA